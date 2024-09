In Sachsens Steuerverwaltung haben zahlreiche junge Menschen ihren Dienst aufgenommen. (Archivbild)

Dresden - 184 junge Menschen haben ihre berufliche Laufbahn in der sächsischen Steuerverwaltung begonnen. „Sie haben sich für eine verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe entschieden“, sagte Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) laut Mitteilung bei einem Festakt in Dresden. Dort wurden sie offiziell in den Dienst aufgenommen und legten ihren Diensteid ab.

„Ich freue mich, dass Sie den Weg in den Öffentlichen Dienst gewählt haben und bin überzeugt, dass Sie unsere Verwaltung mit frischen Ideen und Tatkraft bereichern werden“, sagte der Minister.

Studium oder Ausbildung zu Finanzwirten

100 der Anwärter machen eine zweijährige fachtheoretische Ausbildung und 84 studieren nach Ministeriumsangaben, jeweils mit Praxisphasen in einem Finanzamt. Nach erfolgreichem Abschluss stünden ihnen dann „vielfältige Einsatzmöglichkeiten“ in der Steuerverwaltung offen. Die landesweit 24 Finanzämter haben insgesamt rund 6.800 Beschäftigte.