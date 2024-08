Berlin - Der Panda-Nachwuchs im Berliner Zoo ist da. Am Donnerstag um 13.03 Uhr und um 14.19 Uhr habe Panda-Dame Meng Meng ihre beiden Babys geboren, teilte der Berliner Zoo mit. „Beide Jungtiere sind wohlauf und werden von ihrer Mutter und dem erfahrenen Panda-Team rund um die Uhr liebevoll versorgt.“ Nun heiße es: Daumen drücken für die ersten kritischen Tage.

Die Jungtiere wiegen laut Zoo jeweils 169 Gramm und 136 Gramm und sind circa 14 Zentimeter lang - etwa die Größe eines kleinen Meerschweinchens. Sie sind nahezu nackt, taub, blind und rosa - die prägnante schwarz-weiße Fellzeichnung bekommen sie erst später.

„Ich bin erleichtert, dass die beiden gesund auf die Welt gekommen sind“, sagte Tierarzt und Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem laut Pressemitteilung. „Die Kleinen machen einen munteren Eindruck, und Mutter Meng Meng zeigt uns allen, was das Wort "Bärenliebe" bedeutet – sie kümmert sich rührend um ihren Nachwuchs.“

Meng Meng war am 26. März künstlich besamt worden. Am 11. August wurden dann per Ultraschall zwei Herzschläge festgestellt - nur elf Tage später kamen die Jungtiere zur Welt. Die Tragzeit betrug laut Zoo 149 Tage.

Die erste Zeit werden Meng Meng und die Kleinen im Panda-Stall verbringen, sie sind erstmal nicht für Zoo-Besucher zu sehen. Panda-Vater Jiao Qing ist nicht an der Aufzucht beteiligt.