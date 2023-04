Chemnitz - Rund 30 Museen, Galerien, Archive und Kirchen laden am 13. Mai in Chemnitz zu einem nächtlichen Streifzug durch ihre Räume. Bis nach Mitternacht öffnen sie dann unter dem Titel „Perspektivwechsel“ für Besucher. Bei der Museumsnacht mit dabei sind etwa die Kunstsammlungen, die Burg Rabenstein, das Archäologiemuseum, die Schloßkirche, das Stasi-Unterlagen-Archiv, die Galerie artECK und das Industriemuseum. Als Angebot aus der Kulturregion sind zudem in Oelsnitz Führungen zu den Bauarbeiten am Bergbaumuseum geplant, hieß es bei der Vorstellung des Programms am Montag.

Gäste der Museumsnacht können mit einer Eintrittskarte alle beteiligten Einrichtungen besuchen. Zugleich gilt sie als Fahrkarte für Busse und Straßenbahnen. Den Angaben zufolge wird auch ein zusätzlicher Shuttleverkehr mit Bussen eingerichtet.