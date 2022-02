Nächstes Sturmtief ist im Anmarsch: Einsätze am Wochenende

Sturmwochenende mit Folgen: Das Orkantief „Zeynep“ hat auch in Bayern für entwurzelte Bäume, Schäden an Gebäuden und zu Unfällen geführt. Und das nächste Sturmtief ist schon unterwegs.

München - Die Unwetterwarnungen nehmen noch kein Ende: Zum Wochenbeginn nähert sich in der Nacht zu Montag das Sturmtief „Antonia“ Deutschland. Auch in Bayern könnte es nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gebietsweise nochmals recht stürmisch werden. Zuvor hatten bereits die Orkantiefs „Ylenia“ und am Wochenende „Zeynep“ vor allem in Franken und der Oberpfalz für zahlreiche Unfälle und Schäden gesorgt.

Auf dem Großen Arber wurden Böen mit 130 Kilometer pro Stunde gemessen. Ausgerückt seien die Einsatzkräfte in Bayern meist wegen umgestürzter Bäume, umgefallener Verkehrsschilder und herumfliegender Gegenstände, teilte die Polizei mit.

In der Oberpfalz kam es zu 14 Unfällen, bei denen Autofahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten und in umgestürzte Bäume und größere Äste fuhren. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt. Insgesamt registrierte die Polizei in der Oberpfalz in der Nacht 83 Verkehrsstörungen, die auf den Sturm „Zeynep“ zurückzuführen waren.

Im oberfränkischen Kulmbach stürzte ein Baum auf eine Produktionshalle. Der Schaden an dem Gebäude belaufe sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro, sagte eine Sprecherin der Polizei. Schneefall hat in einigen oberfränkischen Regionen zusätzlich zu Problemen auf den Straßen geführt. Auf der rutschigen Fahrbahn der Autobahn 9 verlor in der Nacht zu Sonntag ein 32-Jähriger bei Stammbach (Landkreis Hof) die Kontrolle über sein Auto und fuhr in die Schutzplanke.

Durch den Aufprall wurden die fünf Menschen im Auto leicht verletzt. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizei zufolge war die nicht angepasste Geschwindigkeit bei Schneefall die Unfallursache.

Im unterfränkischen Hausen stürzte in der Nacht zu Samstag ein Baum auf die Motorhaube eines fahrenden Autos. Durch den starken Aufprall lösten sich die Airbags und der 19-Jährige fuhr mit seinem Wagen in den Graben. Der junge Mann und eine Beifahrerin blieben laut Polizei unverletzt.

In Nürnberg sicherte die Feuerwehr den Bereich um die Lorenzkirche ab. Dort hatten sich Dachziegel vom Kirchenhauptschiff gelöst und knallten auf den Vorplatz.

Im schwäbischen Landkreis Donau-Ries brachten starke Windböen und eine abschüssige Fahrbahn zwei junge Fahrradfahrerinnen ins Schleudern und zum Stürzen. Eine 15-Jährige verletzte sich dabei am Samstag schwer. Das Mädchen musste laut Polizei am Freitag kurz vor Mitternacht in eine Klinik gebracht werden.

Das zweite 16 Jahre alte Mädchen erlitt Schürfwunden und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Jugendlichen waren von Schmähingen nach Reimlingen (Landkreis Donau-Ries) mit dem Rad unterwegs.

Windböen rissen in Kitzingen Teile des Daches einer Schule ab. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden durch den Sturm am Freitagabend etwa 250 Quadratmeter des Flachdaches der Erich-Kästner-Schule abgedeckt. Teile des Wellblechdachs landeten demnach unter anderem in Bäumen und auf der Straße. Verletzte gab es keine, wie der Sprecher mitteilte.

Das neue Sturmtief „Antonia“ kann der DWD-Prognose zufolge beim Durchzug von Nordwest nach Südost nicht nur Böen mit bis zu 115 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit bringen, sondern auch kräftige Schauer und Gewitter. Vor allem im Süden Bayerns seien orkanartige Böen nicht ausgeschlossen.