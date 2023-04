Nächster Warnstreik trifft Regiobus in Hannover

Hannover - Fahrgäste etlicher Buslinien in und um Hannover müssen sich am Mittwoch auf Ausfälle und Verspätungen einrichten. Im Rahmen bundesweiter Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte der Regiobus Hannover aufgerufen, vom Betriebsbeginn bis zum Betriebsschluss ihre Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik begann am Morgen, wie ein Verdi-Sprecher mitteilte.

Betroffen sind demnach neben der zentralen Verwaltung in der Georgstraße die Betriebshöfe Burgdorf, Eldagsen, Mellendorf, Neustadt und Wunstorf. Die Belegschaften wollten sich zu Versammlungen treffen. Auch in anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind Aktionen geplant.

Verdi fordert für die Beschäftigten eine Lohnerhöhung um 550 Euro monatlich bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die nächste Verhandlungsrunde ist am Freitag in Fulda geplant.