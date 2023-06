Magdeburg - Nach jahrelanger Hängepartie will die schwarz-rot-gelbe Koalition am Mittwoch (ca. 14.30 Uhr) im Landtag einen neuen Landesbeauftragten für den Datenschutz in Sachsen-Anhalt wählen. CDU, SPD und FDP schlagen den Juristen Daniel Neugebauer als Kandidaten vor. Er ist bisher als Rechtsanwalt in Halle aktiv. Die Stelle ist seit mehreren Jahren unbesetzt. Verschiedene Kandidaten fielen im Parlament bei den geheimen Wahlen durch.

Außerdem stehen Aktuelle Debatten zum Thema Weltoffenheit und Willkommenskultur sowie zur Finanzsituation der Krankenhäuser auf der Tagesordnung.