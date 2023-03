Osnabrück - Die Aufstiegshoffnungen des Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück haben den nächsten Dämpfer erhalten. Im Spitzenspiel gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg reichte es am Samstag nur zu einem 1:1 (1:1). Nach dem zweiten Remis hintereinander bleibt die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger mit jetzt 48 Punkten auf Platz fünf.

Vincent Vermeij hatte die Reserve der Breisgauer in der 18. Minute in Führung gebracht. Schon wenig später glich Noel Niemann vor den 13 259 Zuschauern an der Bremer Brücke für die Gastgeber aus (27.). Am nächsten Samstag wartet auf die Niedersachsen das schwere Spiel beim punktgleichen Tabellensechsten SV Waldhof Mannheim.