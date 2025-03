Münchens Basketballer müssen nach einer knappen Pleite in der Euroleague um die direkte Qualifikation für die Playoffs bangen. Schon in drei Tagen geht es in der Bundesliga um die Tabellenführung.

München - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat im engen Rennen um die Playoffs im Europapokal einen Dämpfer kassiert. Das Team von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert unterlag am 29. Spieltag der Euroleague in eigener Halle 92:97 gegen Anadolu Efes Istanbul. Erst am Dienstag hatten die Bayern mit einer knappen Niederlage bei den Bamberg Baskets (68:69) die Tabellenführung in der Bundesliga verspielt.

Während München dort ohne etliche Leistungsträger angetreten war, standen Trainer Herbert gegen den türkischen Rekordmeister wieder alle Starter zur Verfügung. Dennoch: Zur Pause lag München mit 37:51 zurück.

Doch im dritten Viertel stürmten die Bayern angeführt von Nationalspieler Nick Weiler-Babb zurück und drehten die Partie, mit einer knappen Führung ging es in den Schlussabschnitt. Dort entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, kein Team konnte sich deutlich absetzen. Erst in den letzten 90 Sekunden entschied der langjährige NBA-Profi Shane Larkin die Partie zugunsten der Gäste, als ihm acht seiner insgesamt 25 Punkte gelangen.

Nächster Bundesliga-Kracher schon in drei Tagen

Topscorer der Münchner waren Weiler-Babb und Carsen Edwards mit je 18 Punkten, Weltmeister Johannes Voigtmann kam auf 16 Zähler und sieben Rebounds. Für Efes steuerte Rodrigue Beaubois, im Jahr 2011 NBA-Meister mit Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks, 23 Punkte bei.

Durch die zwölfte Pleite im Wettbewerb fallen die Münchner in der Tabelle der Euroleague auf Platz fünf zurück und müssen um die direkte Qualifikation für das Viertelfinale bangen. Nur die ersten sechs Teams erreichen die Playoffs, die folgenden vier Mannschaften spielen in einem Play-In-Turnier zwei weitere Teilnehmer aus. Darauf dürfen nach dem ersten Auswärtssieg seit November nun auch wieder die Türken auf Platz elf hoffen.

Für Herberts Team geht es bereits am Montagabend im Bundesliga-Topspiel gegen ratiopharm Ulm (20.00 Uhr) um die Rückkehr an die Tabellenspitze. Drei Tage später müssen die Bayern beim spanischen Spitzenteam Baskonia Vitoria-Gasteiz antreten.