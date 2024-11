Potsdam - Im deutschen Pokal haben die Volleyballerinnen des SC Potsdam für eine große Überraschung gesorgt. Den Cupverteidiger und amtierenden Meister MTV Stuttgart schalteten die Brandenburgerinnen am Freitag im Viertelfinale mit einem hochverdienten 3:1 (25:16, 21:25, 25:11, 25:19)-Erfolg aus. Vor 912 Zuschauern in der MBS-Arena von Potsdam war Mittelblockerin Sabrina Starks die herausragende Spielerin beim Sieger. Schon in der Bundesliga hatte der SCP den Meister geschlagen.

In der Neuauflage des Pokalfinales der letzten Saison, das Stuttgart mit 3:0 gewonnen hatte, lieferten die Gastgeberinnen durchweg eine furiose Vorstellung. Das Team von Trainer Riccardo Boieri beeindruckte mit herausragender Blockabwehr sowie druckvollen Aufschlägen und kaufte dem favorisierten Kontrahenten auf diese Weise jeglichen Schneid ab.

Diagonalspielerin Harbin überzeugt

Selbst der verlorene zweite Durchgang brachte die Potsdamerinnen nicht nachhaltig aus dem Rhythmus. Sie dominierten das Geschehen auf dem Feld danach sofort wieder deutlich. Das Duell der beiden besten Diagonalangreiferinnen der Bundesliga entschied Danielle Harbin klar gegen Stuttgarts Krystal Rivers für sich. Am Ende verwandelte Zuspielerin Jenna Ewert gleich den ersten Matchball zum Sieg.