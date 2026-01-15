Der FC Bayern muss den nächsten Ausfall eines Defensivspielers verkraften. Nach der Verletzung von Konrad Laimer muss Trainer Vincent Kompany neue Überlegungen anstellen.

München - Nach Josip Stanisic fällt Konrad Laimer beim FC Bayern München als nächster Abwehrspieler aus. Der 28-Jährige zog sich im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Mittwochabend (3:1) einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Laimer ist in der laufenden Saison ein wichtiger Faktor im Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Der Österreicher kam in 26 Pflichtspielen zum Einsatz.

Kompany muss neu überlegen

Weil auch Sacha Boey zuletzt krankgemeldet nicht dabei war, droht dem FC Bayern für das Topspiel bei RB Leipzig ein Engpass rechts hinten. Auch Mittelfeldchef Joshua Kimmich, der in der Nationalmannschaft rechts hinten verteidigt, fehlte zuletzt. Der DFB-Kapitän soll seine Probleme am Sprunggelenk auskurieren.

Trainer Vincent Kompany muss neue Überlegungen für seine Abwehrkette anstellen. Er hofft, dass Alphonso Davies nach Krankheit bald wieder als Linksverteidiger auflaufen kann. Raphaël Guerreiro könnte als eine Option als Rechtsverteidiger auflaufen.