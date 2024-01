Erfurt - Nach dem Sieg des CDU-Politikers Christian Herrgott bei der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis ist noch nicht abschließend klar, wer für ihn in den Landtag nachrückt. Laut CDU-Landesliste für die Landtagswahl 2019 würde die frühere Landtagspräsidentin Birgit Diezel nachrücken. Er habe mit ihr bereits telefoniert und sie wolle es sich überlegen, sagte CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mario Voigt am Montag auf Anfrage. Christian Herrgott setzte sich am Sonntag bei der Stichwahl knapp gegen seinen Kontrahenten von der AfD, Uwe Thrum, durch.

Herrgott ist CDU-Landtagsabgeordneter. Mit seinem Wechsel ins Landratsamt wird in der CDU-Fraktion im Landtag ein Platz frei. Außerdem ist er Generalsekretär der Thüringer CDU. Wie lange er dies angesichts des neuen Postens als Landrat noch bleiben wird, blieb zunächst offen. Voigt signalisierte, dass man „mittelfristig eine Lösung präsentieren“ wolle.