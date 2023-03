Nachfolger von Direktor Tippelt bei IAT in Leipzig gefunden

Leipzig - Marc-Oliver Löw wird Nachfolger von Direktor Ulf Tippelt am Leipziger Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT). Die hausinterne Lösung greift am 1. Juli, teilte das IAT am Donnerstag mit. Darauf einigte sich das Auswahlgremium, zu dem neben den stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern auch Vertreter des Bundesinnenministeriums sowie des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) gehören.

Löw habe zuvor als Stellvertreter und mit der Übernahme vieler wichtiger Aufgaben am Institut bewiesen, „dass er den erfolgreichen Weg des IAT fortsetzen und mit neuen Impulsen versehen kann“, sagte Tippelt, der nach acht Jahren aus persönlichen Gründen das Amt abgibt und das Institut verlässt.

Der 43 Jahre alte Löw ist promovierter Sportwissenschaftler und seit 2018 Fachbereichsleiter Technik-Taktik. Im Vorjahr übernahm er zudem die Position des stellvertretenden Direktors, nachdem er zuvor als wissenschaftlicher IAT-Mitarbeiter für Sportpsychologie und Sportpädagogik der Universität Leipzig sowie als Lehrkraft für besondere Aufgaben am Department Sportwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) gearbeitet hatte.

Löw will mit der Wissenschaft weiter nah am Spitzensport arbeiten. „Oberstes Ziel ist es natürlich, den Standard des Instituts als zentrale Forschungseinrichtung für den Spitzensport in Deutschland zu erhalten und weiterzuentwickeln“, sagte er - „immer unter der klaren Zielstellung, mit unseren Leistungen zum Erfolg der Athletinnen und Athleten beizutragen.“