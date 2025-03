Erfurt - Die Konstituierung des neu gewählten Bundestags hat Auswirkungen auf die Mitglieder des Thüringer Landtages. Der in den Bundestag gewählte frühere Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sein Landtagsmandat niedergelegt, wie der Landtag mitteilte. Für ihn rückt Sascha Bilay nach. Der Politikwissenschaftler aus Eisenach gehörte bereits von 2019 bis 2024 dem Landesparlament an.

In der AfD-Fraktion rücken Pascal Wloch und Elisabeth Mengel-Stähle für die in den Bundestag gewählten bisherigen Landtagsabgeordneten Stephan Möller und Torben Braga nach. Wloch ist staatlich geprüfter Techniker für Maschinentechnik aus Bad Salzungen. Mengel-Stähle ist Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnwirtschaft in Stadtroda. Beide treten ihr erstes Mandat im Thüringer Landtag an.

Die Mandatsnachfolge haben die drei nachgerückten Abgeordneten gegenüber dem Landeswahlleiter angenommen. Im Bundestag ist Ramelow, der bei der Wahl am 23. Februar den Wahlkreis aus Erfurt, Weimar und Teilen des Weimarer Landes direkt gewonnen hatte, zu einem von vier Vizepräsidenten gewählt worden.