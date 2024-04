Zettlitz - Bei einem Feuer durch angebranntes Essen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Zettlitz nahe Chemnitz haben Nachbarn die schlafende 58-jährige Mieterin gerettet. Alle vier Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach geriet das Essen am Sonntagabend auf der Kochplatte in Brand. Die drei Bewohner im Alter von 43, 66 und 72 Jahren bemerkten laut Polizei den starken Rauch aus der Wohnung der 58-Jährigen. Daraufhin öffneten sie mit einem Zweitschlüssel die Tür der Brandwohnung. Dort weckten sie die Mieterin und löschten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.