Weesenstein - Der Wintergarten im Schloss Weesenstein im Müglitztal ist fertig saniert. Nach zweijähriger Bauphase kann der Garten wieder genutzt werden, wie Schlösserland Sachsen am Freitag mitteilte. Demnach wurde der Garten am Donnerstag feierlich eingeweiht. In die Erneuerung des Wintergartens sollen mehr als eine Millionen Euro investiert worden sein. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung habe den Bau kofinanziert.

„Die Räume erstrahlen nun wieder prachtvoll in einem neuen Antlitz“, sagte Schlossleiterin Andrea Dietrich. Der Wintergarten wirke modern und habe zugleich historischen Charme. Ab 2024 können hier kleinere Veranstaltungen und Trauungen mit direktem Zugang zum Garten stattfinden.

Gelegen am Fuße des Schlosses mit einer Freitreppe zum Rosengarten, ist der Wintergarten baulich der jüngste Teil des Schlosses. Vor der Flut im Jahr 2002 hatten Arbeiten am Wintergarten begonnen. Allerdings verschoben die Flutschäden die Sanierungen. In der Zeit von April 2021 bis Juli 2023 wurden die zwei Etagen in ihrer klassizistischen Form und Farbe nun wiederhergestellt.

Im Obergeschoss wurden historische Tapeten restauriert sowie Einfassungen mit Goldleisten angefertigt. Zudem wurde das Parkett aufgearbeitet, Wandfassungen und Stuck rekonstruiert, eine Deckenheizung im Gartensaal eingebaut und der Raum möbliert. Im Untergeschoss seien Toiletten und eine Teeküche eingebaut worden. Außerdem entstanden um den Garten herum neue Grünflächen nach historischem Vorbild.