Weimar - Bei einem Wohnungsbrand im Stadtzentrum von Weimar sind in der Nacht zum Montag nach Polizeiangaben rund 85.000 Euro Sachschaden entstanden. 20 Menschen des betroffenen Hauses hätten in Sicherheit gebracht werden müssen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Der Brand sei gegen 2.00 Uhr in der Wohnung eines 41 Jahre alten Mannes ausgebrochen, gegen ihn werde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Neben der Wohnung des Mannes seien auch zwei weitere Wohnungen durch Rauch und Löschwasser unbewohnbar. Verletzt wurde niemand, die meisten Bewohner hätten inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Zuvor hatte der MDR berichtet.