Tiefausläufer bestimmen in der kommenden Woche das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Aber es bleibt warm.

Das Wetter wird unbeständig aber warm in Niedersachsen und Bremen. (Symbolbild)

Hannover - Nach viel Sonnenschein und Trockenheit stellt sich das Wetter nun um. „Tiefausläufer ziehen vom Atlantik über Niedersachsen und Bremen hinweg“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es wird wechselhaft mit Regen und Gewittern, aber die Temperaturen steigen an.

Am Nachmittag gibt es in der Osthälfte des Landes schauerartigen Regen. Zum Abend hin sind im Süden auch kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen auf den Inseln bei 14 Grad und im Braunschweiger Raum bei bis zu 21 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, zwischendurch sind laut DWD auch Windböen möglich.

In der Nacht zu Montag ist vor allem im östlichen Niedersachsen noch Regen möglich, sonst bleibt es niederschlagsfrei. Es kann sich auch Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 5 Grad an der Elbe, 9 Grad auf den Inseln sowie 6 bis 8 Grad im Binnenland, wie der DWD weiter mitteilte.

Schauer und Gewitter möglich

Am Montag bleibt es laut der Vorhersage wechselhaft, in der ersten Tageshälfte sind im Norden schauerartiger Regen und einzelne Gewitter möglich. In der zweiten Tageshälfte ist es dann weitgehend niederschlagsfrei, stellenweise gibt es auch Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad im Nordwesten des Landes und bis zu 21 Grad im Südosten. Auf den Inseln erreichen die Temperaturen etwa 12 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ist es gering bewölkt, und es bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen entlang der Elbe bei 7 Grad und um 10 Grad in Osnabrück. Auf den Inseln sinkt die Temperatur auf rund 9 Grad.

Dienstag wärmster Tag der Woche

Der Dienstag wird der wärmste Tag der Woche. Die Temperaturen steigen im Binnenland auf 21 bis 24 Grad, auf den Inseln ist es mit rund 18 Grad etwas kühler. Es ist wechselnd bewölkt, im Süden des Landes und im Emsland sind ab dem Nachmittag kurze Schauer und Gewitter möglich.

Das Wetter bleibt ab der Wochenmitte weiterhin wechselhaft und mild mit Temperaturen bis zu 20 Grad.