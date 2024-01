Nach viel Sonne: Woche in Sachsen-Anhalt mild und windig

Magdeburg - Windig bis stürmisch, mild und unbeständig: Nach einem vielfach sonnigen und noch recht frostigen Wochenende startet die neue Woche in Sachsen-Anhalt wettertechnisch eher ungemütlich. Bereits im Laufe des Sonntags schieben sich dicke Wolken vor die Sonne, es bleibt aber niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Leipzig mitteilte.

Ab Montag werde dann ein Regengebiet im Tagesverlauf über das Land ziehen, dabei ströme milde Luft nach Sachsen-Anhalt. Die Temperaturen können bis zum Mittwoch zwischen 10 und 12 Grad Celsius erreichen. Den teils noch vorhandenen Schneedecken geht es laut DWD an den Kragen - auch im Harz sei kräftiges Tauwetter zu erwarten. Der Wind lasse zwar im Laufe der ersten Wochenhälfte langsam nach, bleibe aber lebhaft. Immer wieder ziehe Regen durch, hieß es.