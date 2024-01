Berlin - Zwei Männer sind nach einem versuchten Diebstahl aus einem Geldautomaten in einer Bankfiliale in Berlin-Marienfelde festgenommen worden. Ein dritter Verdächtiger soll unerkannt geflohen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach riefen Anwohner am frühen Montagmorgen die Polizei, weil sich zwei Männer an einer Tür einer Bankfiliale zu schaffen machten und dann flüchteten. Nach einer kurzen Verfolgung stellten die Beamten die Männer im Alter von 47 und 49 Jahren und nahmen sie fest.

Laut Polizei hatten sie Einbruchwerkzeuge dabei. Nach Zeugenangaben soll sich ein dritter Tatverdächtiger in der Nähe der Bankfiliale aufgehalten haben. In der Filiale stellten die Polizisten den Angaben zufolge fest, dass die Tatverdächtigen einen Geldautomaten gewaltsam geöffnet und eine Sprengung vorbereitet hatten. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.