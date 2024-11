Aus einer Klinik in Wien verschwindet ein Säugling. Jetzt wird einem Medienbericht zufolge die Leiche eines Kindes auf dem Klinikgelände entdeckt. Der Verdacht fällt auf die Mutter.

Wien - Einen Tag nach dem Verschwinden eines Babys aus einem Wiener Krankenhaus ist einem Medienbericht zufolge ein toter Säugling auf dem Klinikgelände gefunden worden. Das Kind sei in einer Mülltonne entdeckt worden, schreibt die „Kronen Zeitung“. Die Mutter des Babys stehe unter dringendem Tatverdacht. Die Polizei bestätigte bisher lediglich neue Erkenntnisse. Das Baby war gestern kurz vor Mittag aus der neonatologischen Station der Klinik verschwunden, was von einer Pflegerin bemerkt worden war. Eine große Suchaktion, auch mit Hunden und einer Drohne in der Nacht, brachte zunächst keine Erkenntnisse.