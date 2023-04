Osnabrück - Nach einem gewaltsamen Angriff und der Vergewaltigung einer 27-Jährigen in Osnabrück Anfang März sucht die Polizei mit Fotos nach dem Täter. Am Montag veröffentlichten die Ermittler ein Bild, das kurz vor der Tat auf einem Tankstellengelände aufgenommen wurde. Darauf ist ein Mann auf einem Fahrrad zu sehen. Zudem zeigten die Ermittler ein Foto von einem metallischen Armband, das der Täter getragen haben soll. Die Polizei hofft auf Hinweise. Nach den bisherigen Erkenntnissen schlug der unbekannte Mann am 3. März am frühen Morgen mehrfach auf die Frau ein, raubte sie aus und vergewaltigte sie. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt.