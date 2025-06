Eine herabstürzende Eichenkrone begrub am Donnerstag eine Frau unter sich. Einen Tag später steht fest: Sie überlebte den Unfall nicht.

Ein abgebrochener Baum im Neuen Garten. In dem Park krachte eine Baumkrone auf zwei Menschen.

Potsdam - Nach einem Unwetterunfall am Donnerstagnachmittag ist eine Frau in Potsdam an ihren schweren Verletzungen gestorben. „Die lebensgefährlich verletzte Frau ist leider trotz aller medizinischen Maßnahmen im Krankenhaus verstorben“, teilte die Stadtverwaltung mit. Sie war von einer herabstürzenden Baumkrone getroffen worden.

Die Frau war am Donnerstag mit einem Mann im Neuen Garten in Potsdam mit dem Fahrrad unterwegs. Als das Unwetter einsetzte, brach die Krone einer Eiche ab und begrub beide unter sich. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, befand sich aber nicht in Lebensgefahr.