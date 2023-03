Hannover - Ein 74-Jähriger ist nach einem schweren Unfall in Hannover im Krankenhaus gestorben. Ende Januar hatte ein Rollerfahrer den Mann im Stadtteil Ricklingen angefahren, der 74-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann starb bereits am Freitag, wie die Polizei mitteilte. Laut Verkehrsunfalldienst war ein 24-Jähriger mit seinem Motorroller an dem betreffenden Abend in dem Stadtteil unterwegs. An einer Kreuzung trat der 74-Jährige unvermittelt auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.