Nach einem Frontalcrash kracht ein Baum auf ein Auto. Ein 19-Jähriger auf dem Beifahrersitz wird dabei eingeklemmt und schwer verletzt. War er der Fahrer?

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Bawinkel - Ein 19-Jähriger ist im Emsland mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Der Baum stürzte daraufhin auf das Fahrzeug, der junge Mann wurde eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jährige saß auf dem Beifahrersitz, die Polizei geht jedoch davon aus, dass er sich allein im Fahrzeug befand. Die Beamten hatten zunächst nach einer zweiten Person gesucht, aber niemanden gefunden.

Der Fahrer war am frühen Morgen mit seinem Auto auf der Bundesstraße 213 bei Bawinkel nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt. Die Feuerwehr befreite den 19-Jährigen aus dem Wrack. Ein Notarzt versorgte den jungen Mann vor Ort, er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Weshalb der 19-Jährige auf dem Beifahrersitz saß, wird nun ermittelt. Unklar ist laut Polizei, ob er durch den Unfall auf den Beifahrersitz geschleudert wurde oder selbst dort hin kletterte. Ob der junge Mann betrunken war, stand zunächst nicht fest.