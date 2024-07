Er steht seit 2003 an der Spitze des Göttinger Dax-Konzerns Sartorius. Jetzt kündigt Joachim Kreuzburg seinen Rückzug an. Für die Nachfolgersuche bleibt aber noch Zeit.

Göttingen (dpa/lni) - Der langjährige Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg will sich aus der Spitze des Dax-Konzerns zurückziehen. Er strebe wegen seiner persönlichen Lebensplanung 2025 keine nochmalige Vertragsverlängerung an, teilte der Göttinger Pharma- und Laborausrüster mit. Seinen noch bis November 2025 laufenden Vertrag werde er aber zu Ende führen. „Der Aufsichtsrat wird nun in Ruhe und mit Sorgfalt einen Nachfolgeprozess einleiten“, kündigte der Vorsitzendes des Kontrollorgans, Lothar Kappich, an. Zugleich bedauerte er den Rückzug Kreuzburgs. „Sartorius hat Joachim Kreuzburg außerordentlich viel zu verdanken.“

Kreuzburg steht seit 2003 an der Spitze des Konzerns. Unter seiner Führung war das Unternehmen 2021 in den Leitindex Dax der größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands aufgestiegen. Während der Corona-Pandemie hatte der Pharma- und Laborausrüster seine Geschäfte deutlich ausgebaut. „Nach so vielen Jahren an der Spitze dieses besonderen Unternehmens möchte ich in Zukunft mehr Freiraum und Zeit für neue Themen und Projekte haben“, sagte der 59-Jährige laut Mitteilung. Eine operative Spitzenfunktion bei einem anderen Unternehmen wolle er nicht übernehmen.