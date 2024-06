Erfurt - Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 39-Jährigen in Erfurt ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 48 Jahre alte Deutsche wurde am Freitagabend in der Innenstadt gefasst und soll am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

In der Nacht zum Donnerstag war auf einer Freifläche im Erfurter Norden ein 39-jähriger Mann erschossen worden und noch am Tatort gestorben. Der mutmaßliche Täter war laut Polizei flüchtig und möglicherweise bewaffnet. Nach ihm wurde gefahndet, zudem wird gegen ihn wegen eines vollendeten Tötungsdelikts ermittelt. Angaben zu den möglichen Hintergründen der Tat machte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen zunächst nicht.