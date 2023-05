Brandenburg an der Havel - Nach dem tödlichen Autounfall auf der B102 in Brandenburg sucht die Polizei nun nach Zeugen. Bei dem Unfall zwischen Pritzerbe (Landkreis Potsdam-Mittelmark) und Döberitz (Landkreis Havelland) war ein Auto am Samstag gegen einem Baum geprallt. Dabei war eine 15-Jährige gestorben. Die 41 Jahre alte Mutter und Fahrerin des Wagens wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Auch ihr 14 Jahre alter Sohn, der ebenfalls im Auto saß, erlitt schwere Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zwischen 17.00 und 17.30 Uhr zu dem Unfall. Das Auto sei aus weiterhin ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen. Die Kriminalpolizei sucht im Rahmen der laufenden Ermittlungen nach möglichen Zeugen. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei telefonisch und auf ihrer Website entgegen.