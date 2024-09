Die Mutter des toten Kindes soll überfordert gewesen sein und das Mädchen zur Betreuung immer wieder ihrem damaligen Freund überlassen haben, so die Anklage. Dieser soll das Kind unter anderem geschlagen und ihm Drogen gegeben haben.

Gera - Die letzten Monate im kurzen Leben eines dreijährigen Mädchens in Bad Blankenburg müssen qualvoll gewesen sein - das ist zu Beginn des Prozesses um den Tod des Kindes bei der Anklageverlesung deutlich geworden.

Die Mutter und der damalige Freund der Frau sollen das Kind vernachlässigt und misshandelt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 23-jährigen Frau und dem 29 Jahre alten Mann unter anderem Mord durch Unterlassen vor. Die beiden Deutschen äußerten sich im Landgericht Gera zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Regelmäßig sei das Kleinkind vom Freund der Mutter geschlagen und angebrüllt worden. Zeitweise soll der Mann das Mädchen laut Anklage sogar ans Bett gebunden haben - die drei bewohnten eine Gartenanlage in Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt). Die Wunden, die das Kind von den Fesseln davontrug, soll der Angeklagte nur notdürftig behandelt haben.

Oma und Freunde hätten Kind aufgenommen

Obwohl die Mutter gewusst habe, dass der Mann das Mädchen schlug und Drogen nahm, soll sie keine Schritte unternommen haben, ihre Tochter vor Übergriffen zu schützen, so der Vorwurf der Anklage. Ebenso soll die Frau gewusst haben, dass sie das Kind in die Obhut des Jugendamts, ihrer Mutter oder sogar in die Betreuung von Bekannten hätte geben können. Freunde sollen ihr dieses wenige Wochen vor dem Tod des Mädchens angeboten haben. Die junge Frau soll wiederum mit ihrer eigenen Mutter um das Sorgerecht für das Kind gestritten haben, wie ein Kriminalhauptkommissar im Zeugenstand sagte.

Mann soll Kind Drogen gegeben haben

Mitte Dezember 2020 soll das Kind dann sehr kränklich und mager geworden sein, ohne dass die Angeklagten sich entsprechend kümmerten. Stattdessen soll der 29-Jährige dem Kind aufputschende Drogen gegeben haben – „möglicherweise mit dem Ziel, dieses zu beleben“, wie es in der Anklage hieß.

An einem Dezembertag 2020 soll der Angeklagte dann genervt von der Kleinen gewesen sein. Um das Kind zum Schweigen zu bringen, sei er gewalttätig geworden und habe es vermutlich so heftig geschüttelt, dass es eine schwere Kopfverletzung erlitten habe.

Zwar sollen die Mutter und ihr Freund schließlich den Ernst der Lage erkannt haben. Dennoch hätten sie sich nicht um medizinische Versorgung des Mädchens gekümmert. Wenige Tage nach Weihnachten sei das Kind dann infolge der Verletzung gestorben.

Die Leiche soll der Mann unter der Terrasse der Gartenanlage vergraben haben. Dort wohnten die Angeklagten zu dem Zeitpunkt auch mit ihrem gemeinsamen Baby. Auch nach dem Tod der Dreijährigen soll die Mutter laut Anklage noch längere Zeit Kindergeld für das Mädchen bezogen haben. Anfang 2023 entdeckte die Polizei schließlich die Leiche des Kindes.

Leiblicher Vater soll selbst nach Tochter gegraben haben

Die Partnerin des leiblichen Vaters des Mädchens hatte kurz zuvor eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben, wie der Kriminalhauptkommissar als Zeuge berichtete. Zuvor soll der Vater der Kleinen selbst auf dem Grundstück gegraben haben, da er entsprechende Hinweise erhalten haben soll. Allerdings habe er nicht an der richtigen Stelle nach dem Kind gesucht, so der Zeuge.

Die Mutter ist aktuell auf freiem Fuß, sie macht eine Ausbildung zur Masseurin. Sie kam mit Sonnenbrille und Kapuzenpullover und Aktenordner vor dem Gesicht in den Gerichtssaal.

Ihr damalige Freund wurde in Handschellen gebracht. Der gelernte Landwirt sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Verhandelt wird vor einer Jugendkammer, denn die Mutter war zum Zeitpunkt des Todes des Mädchens noch heranwachsend. Das gemeinsame Baby der Angeklagten hat das Jugendamt in Obhut genommen.