Nach Tod in Dessau-Roßlau - 46-Jährige festgenommen

In Dessau-Roßlau ist ein Mann gestorben, nachdem ihn nachts ein Auto erfasst hat. (Symbolbild)

Dessau-Roßlau - Nach dem Tod eines Mannes in Dessau-Roßlau hat die Staatsanwaltschaft eine 46-Jährige festgenommen. Gegen sie sei ein Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag durchgesetzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau mit. Der Frau wird vorgeworfen, in der Nacht zum Sonntag nach einem zunächst verbalen Streit einen 44-Jährigen mit einem Auto erfasst und tödlich verletzt zu haben. Den Angaben zufolge erlag der Mann noch am Tatort seinen Verletzungen.

Die Beschuldigte befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt. Zur Klärung der Todesursache wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams beantragt.