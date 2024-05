Halle - Im Fall der an größeren Hautverbrühungen gestorbenen Zweijährigen aus Halle in Sachsen-Anhalt soll der Vater des Mädchens am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Möglicherweise werde er sich dabei auch zu den Vorwürfen äußern, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle mit. Gegen den 36 Jahre alten Mann war zunächst wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen gegen die Eltern sowie die Großmutter des Kindes aufgenommen. Ihnen wird gemeinschaftlicher Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen.

Die Obduktion der Leiche der Zweijährigen hatte ergeben, dass das Kind am vergangenen Sonntag an größeren Hautverbrühungen gestorben ist. Die Verbrühungen habe das Mädchen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Tage vor seinem Tod erlitten.