Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Berlin-Köpenick gab es in Rumänien eine Festnahme: Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den 32-jährigen Mann, seine Lebensgefährtin erschlagen zu haben.

Berlin - Nach dem Tod einer 37-jährigen Frau in Berlin-Köpenick hat die Polizei ihren Lebensgefährten in Rumänien festgenommen. Gegen den 32 Jahre alten Mann sei ein Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag durchgesetzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er soll die Frau am 13. Oktober mit einer Eisenstange auf dem Gelände eines Güterbahnhofs totgeschlagen und die Leiche in einem Sandberg vergraben haben.

Dort fanden Einsatzkräfte die Tote am vergangenen Dienstag. Der wohnsitzlose Mann habe sich in der Zwischenzeit nach Rumänien abgesetzt. Er habe dort seinem Vater von der Tat berichtet, der wiederum die rumänische Polizei informierte. Die Hintergründe sind weiter unklar.