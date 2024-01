Ilmenau - Nach dem Bühnensturz des Bestseller-Autors und Literaturprofessors Dirk Oschmann soll die in Ilmenau abgebrochene Lesung nachgeholt werden. Ein genauer Termin dafür stehe bislang aber noch nicht fest, sagte Veranstalter Florian Härtl am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Oschmann habe das Wochenende noch im Krankenhaus verbracht, es aber mittlerweile verlassen. Sein Unfall sei alles in allem vergleichsweise glimpflich verlaufen, sagte Härtl.

Oschmann wollte am Freitagabend bei der Lesung aus seinem Bestseller „Der Osten, eine westdeutsche Erfindung“ mit dem Moderator des Abends den Tisch, an dem er zuvor saß, beiseite räumen. Dabei lief er rückwärts und stürzte von der über einen Meter hohen Bühne herunter. Das Publikum musste daraufhin den Saal verlassen. Der Unfall passierte eine halbe Stunde nach Beginn der Lesung.

Sein Buch hatte es im vergangenen Jahr an die Spitze der Sachbuch-Bestsellerlisten von „Spiegel“ und „Focus“ geschafft. Zentrale These seines Buchs ist, dass der Westen seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 den Diskurs beherrscht, sich selbst als Norm setzt und den Osten als Abweichung verunglimpft.