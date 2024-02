Nach Sturm: Wetter beruhigt sich in Thüringen

Erfurt - Nach einer stürmischen Nacht nimmt der Wind in Thüringen am Freitag wieder ab. Bis zum frühen Nachmittag gibt es noch Windböen, im oberen Bergland stürmische Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte.

Der Himmel ist meist mit Wolken bedeckt und die Temperaturen klettern auf bis zu elf Grad, im Bergland auf bis zu sieben Grad.

In der Nacht zu Samstag gibt es kaum Wolken bei Tiefstwerten von bis zu minus zwei Grad.

Der Samstag bringt einen Sonne-Wolken-Mix und einzelne Schauer, oberhalb von 600 Metern als Schnee oder Graupel. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn Grad, im Bergland bei sieben Grad.