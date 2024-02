Berlin - Nach mehr als einem Monat Sperrung können Autofahrer wieder über die Michaelbrücke in Berlin-Friedrichshain fahren. Am Mittwochmorgen wurde die Brücke für Autos freigegeben, wie die Senatsverwaltung für Verkehr am Mittwoch mitteilte. Bei dem Brand einer Holzhütte unter der Brücke hatten die Flammen das südliche Widerlager des Bauwerks beschädigt, sodass dessen Statik geprüft werden musste.

Laut Senatsverwaltung sind keine gravierenden Schäden an der Tragkonstruktion entstanden. Die Beschädigungen an der Unterseite der Brücke werden nun behoben, während der Verkehr rollt, wie es hieß.