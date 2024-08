Erst Paris, dann Berlin. Nach dem Gewinn der Olympia-Medaille wird für Zehnkämpfer Neugebauer beim Traditionsmeeting in Berlin ein eigener Wettkampf ins Programm genommen. Der Silber-Junge sagt zu.

Nach Silber: Neugebauer startet in Dreikampf beim Istaf

Berlin - Silbermedaillengewinner Leo Neugebauer kommt nach seinem erfolgreichen Olympia-Zehnkampf nach Berlin. Wie die Organisatoren des Istaf mitteilten, wird bei dem traditionsreichen Wettkampftag in der Hauptstadt am 1. September nun extra ein Dreikampf zusätzlich ins Programm genommen. Der 24-Jährige wird dann im Olympiastadion gegen Ex-Welt- und Europameister Niklas Kaul und andere Zehnkämpfer über 100 Meter, im Diskuswurf und 1500 Meter antreten.

„Ich verfolge das Istaf schon lange und habe so viel Positives von den anderen im Team gehört. Jetzt starten wir Zehnkämpfer gemeinsam im Istaf-Dreikampf – wie cool“, wurde Neugebauer in einer Mitteilung zitiert. „Die Stimmung wird einmalig sein. Ich freue mich, gemeinsam mit den vielen Fans in Berlin zu feiern“, sagte der Olympia-Zweite.

Neugebauer hatte am Samstag nach langer Führung den Wettkampf im Stade de France als Zweiter hinter dem Norweger Markus Rooth beendet und die erste deutsche Olympia-Medaille im Zehnkampf seit 28 Jahren gewonnen. Kaul kam auf Platz acht. Für das Istaf haben zahlreiche deutsche Leichtathletik-Stars wie Weitspringerin Malaika Mihambo oder Sprinterin Gina Lückenkemper ihre Teilnahme zugesagt.