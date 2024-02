Peine - Nach den Schüssen auf einen 29-Jährigen in der Nähe einer Moschee in Peine ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die bisherige Spurenauswertung ergab, dass der flüchtige Täter mehrfach gezielt auf sein Opfer geschossen habe, teilten die Beamten am Montag mit. Anschließend habe er sich in einer dunklen Limousine vom Tatort entfernt. Der 29-Jährige erlitt durch die Projektile laut Polizei erhebliche Verletzungen. Er sei in einem Krankenhaus operiert worden und befinde sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Wie die Polizei weiter mitteilte, liegen aktuell keine Hinweise auf eine fremdenfeindliche Tat vor. Die Ermittler versuchen nun, die Hintergründe des Verbrechens aufzuklären. Dafür bitten sie um Zeugenhinweise.