Polizeieinsatz in Stendal Nach Schüssen auf 18-Jährigen: Mutmaßliche Waffe gefunden

Am Donnerstag wurde ein 18-Jähriger mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung in einem Plattenbau in Stendal aufgefunden. Die Tatwaffe und mögliche Hintergründe sollen nun ans Licht gekommen sein.