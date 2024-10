Ein Trickbetrüger schockt eine Seniorin am Telefon und fordert Geld. Sie übergibt Goldbarren an einen unbekannten Mann. Die Polizei kann nur immer wieder vor dieser Betrugsmasche warnen. (Archivbild)

Magdeburg - Eine 84 Jahre alte Frau aus Magdeburg ist Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden und hat einen hohen finanziellen Schaden erlitten. Sie übergab einem Unbekannten am Freitag in ihrer Wohnung mehrere Goldbarren, die einen Wert „im oberen fünfstelligen Bereich“ hatten, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte sich der mit einem Anzug bekleidete Mann als Rechtsanwalt ausgegeben.

Kurz zuvor hatte ein unbekannter Anrufer der 84-Jährigen am Telefon erzählt, ein Familienmitglied habe einen tödlichen Unfall verursacht. Der Anrufer hatte sich laut Polizei als Gerichtsmitarbeiter vorgestellt. Um eine Inhaftierung abzuwenden, solle sie eine Kaution in fünfstelliger Höhe bezahlen. Da sie so viel Geld nicht besessen habe, habe der Anrufer nach Gold oder Schmuck gefragt, hieß es.