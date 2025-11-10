Nach einem trüben und regnerischen Start wird die Woche in Niedersachsen und Bremen immer angenehmer. Ab Mittwoch zeigt sich dann die Sonne - und auch die Temperaturen steigen.

Die Woche startet zwar mit Regen - doch Niedersachsen und Bremen dürfen auch mit Sonnenschein rechnen. (Archivbild)

Hannover/Bremen - Niedersachsen und Bremen starten zunächst mit neblig-trüben Wetter in die neue Woche. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden milde Temperaturen bis zu 12 Grad erwartet. An der Weser lockert sich die Wolkendecke im Verlauf des Tages etwas auf, an der See zieht ein mäßiger Wind auf.

Am Dienstag gestaltet sich das Wetter mit Regen bis zum Nachmittag und Höchsttemperaturen von 13 Grad ähnlich. Im Osten kann es nachts nebelig werden. Auf den Inseln werden Tiefsttemperaturen von 9 Grad, im Wendland von bis zu 4 Grad erwartet.

Am Mittwoch wird es angenehmer: Ein Wechsel aus Sonne und vereinzelten Wolken bei Temperaturen von 13 bis 15 Grad sorgt für ein mildes Herbstwetter. Von der Nordsee aus kommt besonders nachts ein frischer, teils mäßiger Südwind.

Zunächst bleibt das Wetter auch am Donnerstag mild, mit Höchsttemperaturen von 13 Grad in Ostfriesland und 17 Grad im Harzvorland. Im Norden kommt es im Verlauf des Tages allerdings auch zu Regen, an der See ziehen zudem tagsüber teils starke Winde aus dem Südwesten auf.