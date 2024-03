Osnabrück/Bielefeld - Nach einer großen Drogen-Razzia im Nordwesten Niedersachsens und im Großraum Bielefeld sitzen zwei mutmaßliche Drogenhändler in Untersuchungshaft. Gegen zwei Männer im Alter von 32 und 42 Jahren sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei Osnabrück am Donnerstag mit.

Bei Durchsuchungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hatte die Polizei am Dienstag in Dinklage im Landkreis Vechta eine professionelle Marihuana-Indoor-Plantage gefunden. Im Raum Bielefeld fanden die Einsatzkräfte in einem alten Gehöft ein großes Drogendepot. Sie stellten mehr als 50 Kilogramm Cannabis mit einem Straßenverkaufswert von rund einer Million Euro sicher. Daneben fanden die Einsatzkräfte unter anderem 80.000 Euro Bargeld und eine scharfe Schusswaffe. Insgesamt wurden mehr als 20 Objekte durchsucht.

An den Durchsuchungen unter der Führung der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Dienstag waren rund 150 Einsatzkräfte beteiligt, darunter Spezialkräfte aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und des Zolls. Die Polizei nahm drei mutmaßliche Drahtzieher der Dealergruppe fest, zwei davon sind nun in U-Haft. Insgesamt gebe es 17 Beschuldigte, so die Polizei. Die Personen werden verdächtigt, die Region seit längerer Zeit mit Drogen versorgt zu haben.