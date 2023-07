Nach Raucherpause: Frau will auf anrollenden Zug springen

Erfurt - Ein Frau hat im Erfurter Bahnhof auf einen anfahrenden Zug aufspringen wollen und sich dabei leicht verletzt. Die 42-Jährige war am Montag bei dem Stopp in der Landeshauptstadt für eine Raucherpause ausgestiegen und hatte dann die Abfahrt verpasst, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Sie habe daraufhin auf das Trittbrett einer sich schließenden Wagentür aufspringen wollen. Das Zugpersonal habe das gefährlich Manöver beobachtet und die Notbremse gezogen.

Die Frau erlitt eine Schürfwunde am Knie. Sie wurde verwarnt und erhielt eine Anzeige. Der Zug konnte schließlich seine Fahrt mit Verspätung fortsetzen - allerdings ohne die 42-Jährige. Sie durfte nicht mehr mit.