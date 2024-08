Ein 19- und ein 21-Jähriger sollen für eine Raubserie in Berlin verantwortlich sein. Dabei nutzten die beiden mutmaßlich auch eine Machete. Polizisten nahmen die Verdächtigen jetzt fest.

Nach Raubserie in Berlin: Polizei fasst zwei Verdächtige

Die Polizei hat in Berlin nach einer Raubserie zwei Verdächtigefestgenommen. (Symbolbild)

Berlin - Nach einer Raubserie in Berlin haben Polizisten zwei Verdächtige festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht. Die beiden 19- und 21-Jährigen sollen über das Stadtgebiet verteilt Spätis, eine Tankstelle, einen Lebensmittellieferanten und einen privaten Münzverkäufer überfallen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Ermittler werfen den Männern insgesamt sieben Raubüberfälle seit Mitte Juli vor. Dabei sollen die Verdächtigen eine Machete, ein Messer sowie eine Softair-Waffe benutzt und zwei Männer verletzt haben.

Erst gestern Morgen sollen die beiden einen Spätkauf in Friedrichshain überfallen haben. Noch am selben Tag durchsuchte die Polizei den Angaben zufolge die Wohnungen der beiden in Wedding und Dahlem und fand unter anderem Tatbeute, eine Tatwaffe sowie Tatkleidung.

Die beiden gebürtigen Berliner sollen nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Der soll ihnen die bereits erlassenen Haftbefehle verkünden und entscheiden, ob die jungen Männer in Untersuchungshaft kommen.