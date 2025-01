Leipzig - Entgegen Befürchtungen von Österreichs deutschem Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick könnte der erneut verletzte Leistungsträger Xaver Schlager bei RB Leipzig schon bald wieder zur Verfügung stehen. Der 27-Jährige befindet sich nach seiner neuerlichen Verletzung nach einem Kreuzbandriss wieder auf einem guten Weg.

„Xaver geht es ein ganzes Stück besser“, betonte Trainer Marco Rose bei einer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum. Schlager könne in der Partie aber höchstwahrscheinlich noch nicht mit dabei sein. Rose bekräftigte aber: „Es ist nicht richtig, dass das länger dauern kann.“

Rangnick: „Wird eventuell das eine oder andere Spiel ausfallen“

Mittelfeldspieler Schlager hatte Ende November vergangenen Jahres sein Comeback nach einem Kreuzbandriss gefeiert. Im neuen Jahr fiel der Österreicher in den ersten beiden Meisterschaftsspielen wegen Knieproblemen aber schon wieder aus.

Ralf Rangnick, einst selbst Coach in Leipzig, hatte im ORF gesagt, dass es „wohl ein Knochenödem“ sei. „Er wird eventuell schon das eine oder andere Spiel ausfallen“, hatte Rangnick gesagt.

Rose, der ohnehin mit großer Personalnot zu kämpfen hat, betonte indes, dass sie große Hoffnungen hätten, dass Schlager schon heute „wieder mit uns trainieren kann“. Details zur Art der neuerlichen Verletzung wollte Rose nicht nennen.