Berlin - Fußball-Bundesligist Union Berlin will die Debüt-Serie von Neuzugang Marin Ljubicic künstlich verlängern. Der 22 Jahre alte Kroate hatte mit seinem ersten Ballkontakt beim 4:0-Auswärtssieg bei der TSG 1899 Hoffenheim zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen. Nach dem Sieg sagte der Angreifer, dass er auch bei seinen Debüts bei seinen früheren Vereinen in Linz und Split getroffen hätte.

Union postete deshalb einen Tag nach dem Sieg in Hoffenheim leicht irritierend auf X, dass der Verein Marin Ljubicic erneut vom Linzer ASK verpflichtet hätte: „Sein Debüt gibt er damit kommenden Samstag gegen Gladbach.“ Union empfängt am kommenden Samstag die Mannschaft vom Niederrhein (15.30 Uhr/Sky).

Bei seinem Heimatverein Hajduk Split hatte der Angreifer in der Saison 2020/2021 bei seinem Debüt zehn Minuten nach seiner Einwechslung den 1:0-Siegtreffer gegen HNK Sibenik erzielt. In Linz benötigte der sechsmalige Nachwuchs-Nationalspieler Kroatiens 49 Minuten bis zu seinem ersten Treffer für den LASK beim 3:1-Erfolg über Austria Klagenfurt am ersten Spieltag der Saison 2022/2023. In Hoffenheim vergingen keine drei Minuten nach seiner Einwechslung, ehe Ljubicic zum Jubeln abdrehte.