Berlin - Wegen eines Polizeieinsatzes am Berliner Hauptbahnhof am früheren Morgen kommt es weiter zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr auf der Berliner Stadtbahn. Betroffen sind die Linien S3, S5, S7, S75 und S9, wie die Berliner S-Bahn mitteilte. Es komme zu Ausfällen und Verspätungen. Der Bundespolizei zufolge hatte sich an einem S-Bahn-Zug zwischen zwei Waggons Rauch entwickelt. Das Fahrzeug wurde untersucht und kam anschließend in die Werkstatt. Verletzt wurde niemand. Der Grund für den Rauch blieb zunächst unbekannt.