Im Pokal trotz Überzahl ausgeschieden und in der Liga hinter den Erwartungen: Gladbach muss gegen Bremen am Sonntag liefern. Es fehlen aber neben dem Kapitän weiterhin zwei wichtige Abwehrspieler.

Rocco Reitz (l) könnte gegen Bremen in die Mannschaft zurückkehren.

Mönchengladbach - Der Frust über das Pokal-Aus am Mittwochabend ist bei Borussia Mönchengladbach noch groß. Nun fordert Trainer Gerardo Seoane am Sonntag im Heimspiel gegen Werder Bremen (17.30 Uhr/DAZN) Wiedergutmachung. „Das beste, was man danach machen kann, ist vier Tage später wieder Fußball zu spielen und eine Reaktion zu zeigen“, sagte Seoane, dessen Mannschaft im Pokal bei Eintracht Frankfurt trotz 75 Minuten Überzahl mit 1:2 verloren hatte.

Fehlen werden dem Fußball-Bundesligisten gegen Bremen aber wichtige Abwehrspieler: Linksverteidiger Luca Netz fällt ebenso aus, wie Innenverteidiger Nico Elvedi und auch Torhüter und Kapitän Jonas Omlin muss auf sein Comeback noch warten. Während die Ausfälle von Netz (Fußverletzung) und Omlin (Sehnenverletzung) absehbar waren, hatte es bei Elvedi Hoffnung auf eine Rückkehr gegeben.

„Er wird aber nicht dabei sein“, sagte Seoane. „Nico hat diese muskulären Probleme im Oberschenkel und ist im Moment nicht für eine maximale Belastung bereit“, betonte Seoane . Vermutlich kehrt aber Rocco Reitz zurück. Am Mittwoch musste der defensive Mittelfeldspieler wegen muskulärer Probleme noch kurzfristig passen.