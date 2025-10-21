Eintracht Frankfurt reagiert auf die Torwart-Patzer von Kauã Santos und die vielen Gegentore in den letzten Spielen. Gegen Liverpool wird nicht der Brasilianer, sondern Michael Zetterer im Tor stehen.

Frankfurt/Main - Nach mehreren Patzern des Brasilianers Kauã Santos wechselt Eintracht Frankfurt den Torhüter. Das kündigte Coach Dino Toppmöller vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) an. Statt Kauã Santos wird Michael Zetterer im Tor stehen - und das nicht nur gegen Liverpool.

Die Frankfurter reagieren damit auf die Fehler von Kauã Santos in den vergangenen Spielen. Nachdem der 22-Jährige zu Beginn der Saison von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt war, kassierte er zuletzt 18 Gegentore in fünf Spielen. Unter anderem beim 2:2 am Sonntag gegen den SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga patzte der Schlussmann beim Ausgleich in der Schlussphase.

Toppmöller: Kein „Hop-on-Hop-off-Spiel“

Natürlich sei Kauã Santos über die Entscheidung „nicht begeistert gewesen“, erklärte Toppmöller. „Gerade ist der Moment, dass Kauã noch mal einen neuen Anlauf nimmt und alles verarbeitet, was zuletzt passiert ist. Wir haben nicht vor, daraus ein Hop-on-Hop-off-Spiel zu machen und werden mit Zetti in das Spiel morgen gehen und in die nächsten Wochen“, äußerte der Eintracht-Coach.

Zetterer war im Sommer von Werder Bremen verpflichtet worden, nachdem der langjährige Eintracht-Stammkeeper Kevin Trapp zum französischen Erstligisten FC Paris gewechselt war.