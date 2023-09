Eisenhüttenstadt - Nach Morddrohungen gegen eine lokalpolitisch aktive Jugendliche in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) und Hakenkreuzschmierereien ermittelt nun der Staatsschutz. Unbekannte hatten die Drohungen und verfassungsfeindliche Symbole auf dem Platz der Jugend an Mauern gesprüht. Am Tatort sei eine Spraydose sichergestellt worden, sagte Polizeisprecher Kamenz am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Stadt und die bedrohte Jugendliche hatten Anzeige erstattet.

Einen Kontakt zu der 16-Jährigen und ihren Eltern habe es aktuell noch nicht gegeben, berichtete der Sprecher. Die Stadt sei gebeten worden, Schmierereien an den Mauern zu entfernen. Zudem bat die Polizei Zeugen um Mithilfe und um sachdienliche Hinweise.

Die 16-Jährige setzt sich nach Angaben der Linksjugend in Eisenhüttenstadt für Jugendinteressen in der Lokalpolitik ein und engagiert sich ehrenamtlich in Projekten. Eines dieser Projekte, gefördert durch das Kulturland Brandenburg, war die Wiederbelebung des Platzes der Jugend. Über 50 Workshops und zahlreiche Kunstaktionen wurden den Angaben nach dort organisiert. Die im Rahmen des Projektes gefertigten Graffiti-Kunstwerke sind nun zum Teil mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Parolen beschmiert.

Die junge bedrohte Frau zieht nach den Vorgängen Konsequenzen. Sie müsse sich jetzt aus dem Ehrenamt und der Öffentlichkeit zurückziehen, ließ sie über den Jugendverband am vergangenen Samstag mitteilen.