Großer Polizeieinsatz an einem Hochhaus in Magdeburg. Ein 31 Jahre alter Mann soll eine Frau schwer mit einem Messer verletzt haben. Die Ermittlungen laufen.

Magdeburg (dpa/sa) - Ein 31 Jahre alter Mann, der am Montag eine 23-Jährige mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben soll, ist in Untersuchungshaft. Dies habe der Haftrichter angeordnet, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Gegen den Mann werde wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die 23 Jahre alte Frau sei inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, sie werde weiter in einem Krankenhaus betreut.

Der aus Rumänien stammende Mann soll die ebenfalls aus Rumänien stammende Frau gestern Vormittag angegriffen haben. Im Magdeburger Stadtteil Reform kam es daraufhin zu einem Großeinsatz der Polizei. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.