Am Neujahrsmorgen sticht ein bisher Unbekannter in Salzgitter auf einen 43-Jährigen ein und verletzt ihn lebensgefährlich. Nun wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Nach Messerangriff am Neujahrsmorgen - 14-Jähriger in U-Haft

Salzgitter - Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Salzgitter hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 14-Jährige wird beschuldigt am Neujahrsmorgen auf einen 43-Jährigen eingestochen zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach führten unter anderem Hinweise die Beamten auf die Spur des Verdächtigen, der am Mittwoch festgenommen und danach in Untersuchungshaft genommen wurde.

In der Silvesternacht soll das Opfer eine Gruppe auf Fehlverhalten aufmerksam gemacht haben, hieß es damals. Daraufhin habe der 14-Jährige ohne Vorwarnung mehrfach auf den Mann eingestochen. Das Opfer habe danach notoperiert werden müssen.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ein und suchte nach Zeugen. Neben dem mutmaßlichen Täter seien inzwischen auch die übrigen Mitglieder der Gruppe bekannt. Die Ermittlungen dauern laut Polizeiangaben an.